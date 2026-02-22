Pontedera cerca un riscatto Inizia davvero l’era brasiliana

L’arrivo di un nuovo allenatore ha portato una svolta al Pontedera, che cerca di risollevare le proprie sorti. La società ha annunciato cambiamenti nella direzione tecnica, puntando su un metodo di gioco più dinamico. La squadra affronta l’Ascoli, una gara decisiva per le ambizioni di salvezza. Con 11 partite ancora da disputare, i granata cercano di invertire il trend negativo e conquistare punti importanti. La sfida si gioca al campo e non si può più perdere tempo.

Sarà dunque l' Ascoli con il suo blasone ad inaugurare l'era del Pontedera "brasiliano". Dopo la chiusura, giovedì, del passaggio delle quote, le vicende societarie lasciano ora spazio, ormai sino al termine della stagione, a quelle del campo, con i granata impegnati nella dura lotta per la salvezza, con 11 partite da giocare. Piero Braglia, che dopo la giornata di squalifica scontata domenica contro il Gubbio, oggi sarà in panchina al Mannucci, ha avuto l'intera settimana a disposizione per lavorare sulla sua nuova squadra, presa in consegna appena dieci giorni fa: "Questi ragazzi valgono, hanno qualità, e non so per quale motivo si trovano in fondo alla classifica.