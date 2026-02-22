Ponte di Messina | 2400 terremoti analizzati Ingv esclude nuove

L’Ingv ha analizzato 2400 terremoti nello Stretto di Messina, escludendo nuove criticità per il Ponte. Le ricerche hanno identificato alcune faglie attive, ma nessuna rappresenta un rischio immediato per la struttura. Gli esperti continuano a monitorare la zona, ma al momento non si prevedono interventi urgenti. La sicurezza del progetto resta garantita grazie ai recenti studi condotti sull’area. La speranza resta che le analisi future confermino questa stabilità.

Stretto di Messina, l’Ingv rassicura: gli studi non evidenziano nuove criticità per il Ponte. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha chiarito che le recenti analisi sull’area dello Stretto di Messina non hanno portato alla scoperta di nuove faglie che possano compromettere la sicurezza del progetto del Ponte. Questa precisazione è intervenuta in seguito a interpretazioni diffuse dai media che avevano sollevato dubbi sulla stabilità dell’infrastruttura, alimentati da uno studio scientifico pubblicato nel corso del 2025. La società Stretto di Messina ha inoltre ribadito che il progetto definitivo del Ponte è costantemente aggiornato con le più recenti evidenze scientifiche in materia di geosismicità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nuovi terremoti ai Campi Flegrei, cosa dice Ingv nel primo bollettino del 2026Nel primo bollettino del 2026, l’Ingv segnala che il sollevamento del suolo nei Campi Flegrei persiste, ma i parametri attuali non indicano rischi imminenti.

Terremoti: scossa di magnitudo 4 in provincia di MessinaUna scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 14:54 in provincia di Messina.

Ponte sullo Stretto di Messina: partono le assunzioni, il progetto diventa realtà #infrastrutture

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Ponte sullo Stretto di Messina, Ingv: Non è stata scoperta nessuna nuova fagliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ponte sullo Stretto di Messina, Ingv: 'Non è stata scoperta nessuna nuova faglia' ... tg24.sky.it

Ponte sullo Stretto di Messina, ecco il video che svela come sarà fattoNessuna sorpresa nemmeno per i vertici della società Stretto di Messina: il presidente Giuseppe Recchi ha deciso di convocare il cda per il 25 novembre per fare il punto della situazione, ma comunque ... lastampa.it

Stretto di Messina: “Lo studio sulle faglie è compatibile con il Ponte” x.com

Salvini rilancia sul Ponte sullo Stretto: «Lavori entro la legislatura, ci sarò a Messina» Il ministro ribadisce l'importanza dell’opera strategica per collegare Sicilia e Calabria, sottolineando l’urgenza di infrastrutture più efficienti e la necessità di garantire la contin - facebook.com facebook