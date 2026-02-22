Pomeriggio dedicato ai ragazzi | tre gli appuntamenti in teatro

Un pomeriggio di spettacoli per bambini si svolge oggi nella provincia di Ancona, a causa di una serie di eventi programmati nel teatro locale. Alle ore 17, i giovani spettatori possono assistere a tre diverse rappresentazioni pensate appositamente per loro. Le iniziative coinvolgono attori e artisti locali che portano in scena storie divertenti e coinvolgenti. L’obiettivo è offrire ai ragazzi un momento di svago e cultura nel cuore del pomeriggio.

Un pomeriggio a teatro con i più piccoli. Oggi (ore 17) nella provincia anconetana sono previsti tre spettacoli per ragazzi. Al Teatro la Nuova Fenice di Osimo la compagnia Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino presenta ‘In viaggio con il Piccolo Principe’, tratto dal long-seller internazionale, un testo chiave di formazione. Antoine De Saint- Exupéry, il suo autore, era un aviatore e un umanista: adorava volare e si interessava agli uomini. È una storia semplice ma intensa rivolta ai bambini ma anche a ogni adulto ricordandogli che è stato un bambino. Al Teatro Comunale di Montecarotto va in scena ‘I tre porcellini’, un successo lungo oltre 400 repliche per la compagnia bergamasca Pandemonium Teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fare teatro con i ragazzi costruisce comunità sane - Laboratorio teatrale per bambini

