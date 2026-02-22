Polizze sulle catastrofi la trappola delle assicurazioni | paghi ma non sei coperto

Una piccola azienda di trasformazione agroalimentare sulla costa ionica della Calabria ha subito danni ingenti quando il suo magazzino principale è stato allagato da un’improvvisa piena. La causa è stata una forte ondata di maltempo che ha rotto gli argini e provocato un allagamento improvviso. Nonostante avesse stipulato una polizza contro le catastrofi, l’azienda ha scoperto di non essere coperta, lasciando il proprietario senza risarcimento. La questione mette in evidenza i limiti delle assicurazioni in situazioni di emergenza.

Una piccola azienda di trasformazione agroalimentare sulla costa ionica della Calabria ha visto in poche ore andare sott’acqua il magazzino principale. La polizza catastrofale obbligatoria c’era, regolarmente stipulata, e copriva alluvioni e inondazioni, come previsto dai decreti attuativi della legge di Bilancio 2024. Il perito, però, ha classificato l’evento come «ruscellamento» da piogge intense e insufficiente drenaggio, un fenomeno che in molte condizioni generali rientra tra le esclusioni: l’acqua non proveniva da un corso d’acqua esondato, ma da un accumulo improvviso sulla sede stradale e nei piazzali. 🔗 Leggi su Panorama.it Leggi anche: Se paghi di più i neoassunti, perdi i migliori. La trappola retributiva delle piccole imprese Strage di Crans-Montana, il nodo delle assicurazioni: polizze insufficienti per risarcire le vittime. L’assicurazione Axa: “Somme limitate”La strage di Crans-Montana ha sollevato importanti questioni sul ruolo delle assicurazioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Col ciclone Harry le polizze contro le catastrofi naturali non hanno funzionatoIl ciclone Harry, con tutti i danni che ha provocato sulle coste di Sicilia, Sardegna e Calabria, è stato il primo banco di prova delle polizze contro le catastrofi naturali, che dallo scorso anno ... ilpost.it Prevenzione sismica e polizze anti-catastrofe obbligatorie23/10/2025 - Nel corso dell’incontro promosso da Sismocell presso la sede bolognese di Confindustria Emilia, Polizze catastrofali e gestione del rischio d’impresa (mercoledì 15 ottobre u.s.), si è ... edilportale.com Hai già assicurato la tua impresa contro le catastrofi naturali Entro il 31 marzo anche le piccole e microimprese del settore turistico ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande dovranno assicurarsi ai sensi di Legge (L. 30 dicembre 2023, n. 213 s.m.i. - facebook.com facebook