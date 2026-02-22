Pizzaballa ringrazia Bordonchio per la colletta

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha scritto a don Enzo Gobbi per ringraziare la comunità di san Martino di Bordonchio, dopo che hanno raccolto 3 mila euro per i progetti in Terra Santa. La lettera evidenzia il supporto concreto della piccola frazione, che ha deciso di sostenere le iniziative del Patriarca latino di Gerusalemme. La donazione arriva in un momento in cui le attività benefiche continuano con impegno. La comunità locale si impegna a mantenere viva questa collaborazione.

Da Gerusalemme a Bordonchio, con una lettera che porta gratitudine e incoraggiamento. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, ha scritto a don Enzo Gobbi per ringraziare la comunità di san Martino per l'offerta di 3.400 euro destinata alla parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza. La somma è il risultato della raccolta fondi legata a ' Presepi in dono ', l'iniziativa solidale ospitata nella chiesa antica di Bordonchio durante il mese di dicembre. A contribuire all'importante traguardo, oltre ai cittadini e ai turisti, anche enti del territorio e RomagnaBanca, insieme ai concerti natalizi che hanno richiamato numerose presenze.