Più treni dalla Baviera | si riparte a Pasqua

Visit Romagna ha annunciato un aumento delle corse ferroviarie dalla Baviera, causato dalla crescente domanda di viaggi tra Germania e Italia. La compagnia ha deciso di rafforzare i collegamenti nel periodo pasquale, offrendo più treni diretti verso la costa romagnola. La scelta mira a facilitare le vacanze di primavera, con un occhio di riguardo alle esigenze di turisti e residenti. La ripresa dei collegamenti si traduce in più opzioni di viaggio per i visitatori.

Tra Germania e Asia. Tra cibo, bici, cultura e un treno veloce. Questo è ciò che Visit Romagna propone a Monaco di Baviera alla F.re.e 2026, la fiera più importante dedicata ai viaggi e al tempo libero. Missione chiara: conquistare il cuore dei viaggiatori tedeschi. "Non siamo solo numeri – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna – la Germania cerca esperienze autentiche, sostenibili e fatte su misura". E la riviera sa come offrire tutto questo: il mare che accoglie e l’entroterra che affascina, la storia che racconta secoli di tradizioni e la cultura che si fa strada tra la modernità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Turismo, la Riviera protagonista sulle tv tedesche. Più treni da Monaco di Baviera, già da inizio aprileLa Riviera Romagnola si presenta come destinazione protagonista sulle televisioni tedesche, con una campagna multicanale iniziata a gennaio e quattro mesi di visibilità.

Test MotoGP, Alex Marquez il più veloce. Si riparte dalla sfida tutta Ducati col fratello MarcAlex Marquez ha stabilito il miglior tempo nel primo giorno di test a Buriram, spinto da una buona sensazione sulla nuova moto.

Treni Alta Velocità UE: entro il 2040 si viaggerà più velocemente tra le città europeeL’Europa sta vivendo una vera rivoluzione ferroviaria, con l’obiettivo di rendere il trasporto su rotaie sempre più rapido, efficiente e sostenibile. Entro il 2040, le principali città europee saranno ... siviaggia.it

Gennaio e febbraio più freddi degli ultimi 15 anni in Germania: caos stradale e treni bloccati. Berlino autorizza il sale, mentre in Baviera si usa l’acqua di cetriolo come innovativa alternativa sostenibile contro il ghiaccio nero https://l.euronews.com/15Tk - facebook.com facebook