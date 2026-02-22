Pisacane su Cagliari-Lazio | In certe situazioni l' aria è pesante i ragazzi non lo meritano
Fabio Pisacane critica l’atmosfera tesa durante Cagliari-Lazio, attribuendola alle pressioni del momento. L’allenatore ha sottolineato che alcuni episodi hanno reso l’ambiente difficile, anche se i giovani non meritano di essere coinvolti in queste tensioni. Pisacane ha anche evidenziato i problemi causati dagli infortuni, che hanno limitato le scelte in panchina. La squadra lavora per mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime sfide.
Nel post-partita di Cagliari-Lazio, l'allenatore Fabio Pisacane ha fornito una lettura sulla gara, sull'emergenza infortuni e sull'impegno della squadra durante l'incontro. L'intervento pone l'accento su una crescita rispetto all'appuntamento precedente, pur sottolineando la necessità di reagire in un contesto complesso e proponendo una lettura dei valori di squadra utili a proseguire il percorso intrapreso. L'infermeria rimane una criticità costante: l'ensemble degli infortunati non consente una rotazione ampia e l'assenza di Mazzitelli resta una componente da monitorare. Pisacane ha espresso la speranza di un recupero nel breve periodo, segnalando la necessità di trovare soluzioni mentre la squadra cerca di tenere alta la concentrazione.
Cagliari, Pisacane a DAZN commenta il pareggio contro la Lazio: «In certe situazioni l’aria è pesante e i ragazzi non lo meritano. Sappiamo che vestiamo una maglia importante»Fabio Pisacane esprime frustrazione dopo il pareggio contro la Lazio, attribuendolo alle difficoltà ambientali che i giocatori devono affrontare.
Pisacane: «Folorunsho fuori, aggiornamenti su Mina e Mazzitelli per Cagliari-Lazio»Fabio Pisacane ha annunciato che Folorunsho è fuori causa a causa di un problema muscolare.
