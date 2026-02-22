Pisacane su Cagliari-Lazio | In certe situazioni l' aria è pesante i ragazzi non lo meritano

Fabio Pisacane critica l’atmosfera tesa durante Cagliari-Lazio, attribuendola alle pressioni del momento. L’allenatore ha sottolineato che alcuni episodi hanno reso l’ambiente difficile, anche se i giovani non meritano di essere coinvolti in queste tensioni. Pisacane ha anche evidenziato i problemi causati dagli infortuni, che hanno limitato le scelte in panchina. La squadra lavora per mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime sfide.

