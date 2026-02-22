pimpa icona da 50 anni

Pimpa, la famosa cagnolina a pois rossi, compie 50 anni di presenza nelle case italiane. La causa di questa longevità è il suo personaggio disegnato da Altan, che ha conquistato generazioni di bambini. Per celebrare l’anniversario, oggi alle 16 al Teatro Civico si tiene “Pimpa il musical a pois”, uno spettacolo dedicato alle sue avventure. La protagonista continua a divertire e affascinare il pubblico di tutte le età.

Cinquant'anni e non sentirli: Pimpa, la cagnolina bianca a pois rossi che 'ha sempre cinque anni', festeggia il suo anniversario con ' Pimpa il musical a pois ', in scena al Teatro Civico oggi alle 16.30 e domani alle 10, terza tappa nell'ambito della fortunata Stagione Teatro Ragazzi. Dopo il debutto estivo al Teatro Romano di Verona per l'Estate Teatrale Veronese, lo spettacolo prodotto da Fondazione Aida porta sul palcoscenico un'icona dell'infanzia italiana. Creata nel 1975 da Francesco Tullio-Altan per il 'Corriere dei Piccoli', Pimpa è diventata negli anni protagonista di libri tradotti in numerosi Paesi e di una fortunata serie animata.

