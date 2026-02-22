Piccola Orchestra e Coro della Principe di Piemonte a Casa Sanremo

La Piccola Orchestra e il Coro dell’Istituto “Principe di Piemonte” di Santa Maria Capua Vetere partecipano a Sanremo il 24 febbraio, in occasione della settimana dedicata alla musica italiana. La loro presenza si deve alla selezione tra numerose scuole e rappresenta un momento di valorizzazione del talento locale. La band e il coro si esibiranno sul palco principale, portando un esempio di passione musicale tra i giovani. La loro esibizione si inserisce nel programma ufficiale del festival.

In concomitanza con il Festival di Sanremo, l’Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” di Santa Maria Capua Vetere sarà presente a Sanremo il 24 febbraio, nel corso della settimana dedicata alla musica italiana, con la propria Piccola Orchestra e il Coro “Perla”. L’esibizione si svolgerà nel contesto di Livebox Casa Sanremo, prestigiosa vetrina promozionale per giovani musicisti allestita nella storica sede del Palafiori. La performance è prevista per le ore 15 del 24 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Casa Sanremo TV, disponibile in tutta Italia sul canale 254 del digitale terrestre tramite Smart TV, oltre che attraverso l’app ufficiale e la piattaforma streaming associata alla rete. 🔗 Leggi su Casertanews.it

