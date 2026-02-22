Picchia un 90enne intervenuto in difesa della vicina poi morto in ospedale | stalker arrestato per omicidio

Il 51enne, già soggetto a restrizioni per stalking, ha aggredito un uomo di 90 anni che aveva cercato di proteggere una vicina. La lite si è trasformata in violenza fisica, portando il pensionato a subire ferite gravi. L’aggressore, arrestato dai carabinieri di Vigevano, ora è accusato di aver causato la morte dell’anziano. La vicenda si è verificata nel cuore di un quartiere tranquillo, dove la tensione si è improvvisamente accesa.

I carabinieri di Vigevano (Pavia) hanno arrestato un 51enne per omicidio preterintenzionale. L'uomo, già ai domiciliari per stalking, avrebbe aggredito un 90enne intervenuto in difesa di una vicina di casa e gli avrebbe provocato lesioni che lo hanno portato poi al decesso.