Picchia madre e fugge trovato morto

Un giovane di 20 anni ha aggredito la madre a Pollenza, poi si è gettato nel mare di Civitanova Marche. La causa dell’atto violento sembra essere un litigio familiare. Dopo il gesto, il ragazzo ha nuotato verso il largo, dove è stato trovato senza vita. I soccorritori hanno recuperato il suo corpo questa mattina, lasciando la comunità scioccata. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni che hanno portato a questa drammatica conclusione.

13.54 E' stato trovato nel mare di Civitanova Marche il corpo del ventenne che si è buttato nelle acque del porto dopo aver aggredito la madre venerdì a Pollenza. La sera in cui festeggiava i 20 anni, il ragazzo ha litigato violentemente con la madre e l'ha picchiata ferendola gravemente al viso. Poi si è allontanato da casa in macchina: l'auto è stata trovata al porto di Civitanova. Le videocamere hanno ripreso il momento in cui il ragazzo si è gettato in acqua. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

