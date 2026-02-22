Picchia la madre la sera del suo 20esimo compleanno e scompare Riccardo ritrovato senza vita in mare

Riccardo Merkuri, 20 anni di Pollenza, è scomparso dopo aver avuto una lite con la madre, avvenuta la sera del suo compleanno. La disputa ha portato il giovane a uscire di casa, e da quel momento nessuno lo ha più visto. Questa mattina, il suo corpo è stato rinvenuto in mare, vicino alla costa. La causa della morte resta ancora al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

È stato trovato senza vita questa mattina, Riccardo Merkuri, il 20enne di Pollenza di cui non si avevano più notizie da alcuni giorni dopo una violenta lite con i familiari. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque davanti al porto di Civitanova, dove fin dalle prime ore si erano concentrate le ricerche. L’allarme era scattato dopo il ritrovamento della sua auto parcheggiata all’ingresso dell’area portuale. Secondo una prima ricostruzione, nella serata di venerdì il giovane avrebbe aggredito la madre all’interno dell’abitazione di famiglia. La donna, estetista, era stata trasportata all’ospedale di Macerata in condizioni gravi e sottoposta a coma farmacologico: al momento non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Macerata, picchia la madre per il suo 20esimo compleanno e scappa: ritrovato morto in mareUn ragazzo di 20 anni ha aggredito la madre nel giorno del suo compleanno, ferendola gravemente prima di fuggire.

Picchia la madre la sera del suo 20esimo compleanno: poi fugge e si getta in mare a CivitanovaRiccardo Merkuri ha aggredito la madre nella loro casa di Pollenza e poi è scappato, gettandosi in mare a Civitanova.

