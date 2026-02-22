Picchia la madre e la ferisce gravemente al volto si cerca un 20enne Forse è finito in mare

Un giovane di 20 anni ha colpito la madre, ferendola gravemente al volto. La causa sembra essere una lite familiare che è degenerata in violenza. La donna è stata trasportata in ospedale con ferite serie e si teme che il giovane possa essere finito in mare. Le forze dell’ordine cercano ancora il sospettato, mentre la famiglia è sotto shock per l’accaduto. La vicenda sta attirando molta attenzione nella comunità.

Una gravissima aggressione da parte di un ventenne alla madre, ricoverata in gravi condizioni, potrebbe avere un risvolto ancora più tragico. Proseguono infatti nelle acque davanti al porto di Civitanova Marche (Macerata) le ricerche del 20enne che nella serata di venerdì 20 febbraio aveva aggredito la madre in casa a Pollenza (Macerata), durante una lite, ferendola gravemente al volto con pugni, e poi era scappato in auto verso la costa. L'ipotesi degli investigatori, che hanno trovato l'auto del ragazzo nella zona, anche sulla base di immagini di videosorveglianza in zona, è che sia finito in mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

