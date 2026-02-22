Piazze piene per Carnevale Sbandieratori a Sesto Tema olimpico ad Assago Bagno di folla in Martesana

Il Carnevale Ambrosiano ha attirato migliaia di persone nelle piazze di Sud Milano, grazie al clima mite e alle iniziative coinvolgenti. A Sesto, gli sbandieratori hanno animato le strade con le loro esibizioni, mentre ad Assago il tema olimpico ha acceso l’entusiasmo tra i partecipanti. La Martesana si è riempita di famiglie e bambini, tutti intenti a divertirsi tra sfilate e giochi. La giornata si è conclusa con un grande senso di festa e allegria.

È stata una grande giornata di festa per adulti e bambini, complice anche il sole splendente e temperature quasi primaverili che hanno contribuito a decretare il successo del Carnevale Ambrosiano nel Sud Milano. Un clima ideale che ha favorito la partecipazione di centinaia di famiglie, trasformando piazze e vie cittadine in un tripudio di colori. Folla ad Assago all'oratorio Santa Maria, punto di partenza della tradizionale sfilata in maschera. Per l'occasione il corteo è stato guidato da suggestivi trampolieri, capaci di catturare l'attenzione di grandi e piccoli con costumi scenografici e numeri spettacolari.