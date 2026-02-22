Piantedosi tuona | Inaccettabile la filosofia immigrazionista di alcuni magistrati

Matteo Piantedosi ha criticato duramente la posizione di alcuni magistrati sull’immigrazione, definendola inaccettabile. Durante un evento a Bologna, ha sottolineato come le scelte di certe figure giudiziarie favoriscano pratiche considerate sbagliate dal governo. Piantedosi ha anche ricordato le difficoltà di gestire i flussi migratori e ha annunciato nuove iniziative per rafforzare i controlli. La discussione continua a dividere opinioni tra politica e giustizia.

È stato un Matteo Piantedosi a tutto campo quello che intervenuto ieri durante l'evento «Non c'è sìcurezza senza giustizia», organizzato a Bologna dai gruppi di Fratelli d'Italia di Camera e Senato. Il ministro dell'Interno, intervistato dal direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, ha parlato a lungo del prossimo referendum sulla Giustizia, analizzandolo sotto diversi punti di vista, a cominciare dal merito della riforma, definita come «fondamentale» e, soprattutto, «non punitiva». «Questa è una riforma che era attesa da tempo», ha spiegato il titolare del Viminale. «Il problema della separazione delle carriere, che non è l'unico aspetto: la ritengo importante perché tocca alcuni punti fondamentali, come la riforma del sistema disciplinare della magistratura, senza avere una visione punitiva - ha aggiunto ma per immaginarlo come primo atto per riformare un sistema di responsabilizzazione anche dei giudicanti». 🔗 Leggi su Iltempo.it

Piantedosi in campo contro i sabotatori dei treni. E denuncia “l’ideologia immigrazionista” della sinistraIl ministro Piantedosi ha preso posizione contro chi sabotava i treni, attribuendo l’atto a un’ideologia immigrazionista promossa dalla sinistra.

Piantedosi sfida i giudici e l’ideologia immigrazionista: “Così si favorisce l’irregolarità e si indebolisce lo Stato”Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha criticato i giudici e le politiche sull’immigrazione, accusandoli di favorire l’irregolarità e di indebolire le strutture dello Stato.

