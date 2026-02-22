Piano di Montoro | nuova tappa per la campagna referendaria sulla giustizia

Il piano di Montoro ospita oggi una tappa della campagna referendaria sulla giustizia, dopo le tappe di Solofra e il confronto pubblico di Avellino. La manifestazione si tiene in Piazza Michele Pironti, dove cittadini e attivisti si confrontano sulle proposte di modifica del sistema giudiziario. L’obiettivo è coinvolgere la comunità locale e ascoltare le opinioni di chi vive quotidianamente le criticità del settore. L’evento prosegue con incontri programmatici nel pomeriggio.

Nei giorni scorsi, a Solofra, in piazza Umberto I, la Camera Penale Irpina ha partecipato alla mobilitazione nazionale “129 piazze per il Sì”, promossa dal Comitato Camere Penali per il “Sì”. L’obiettivo dichiarato era illustrare le motivazioni della riforma e aprire un canale di confronto diretto con la comunità locale. Oggi il testimone passa a Montoro, dove, in Piazza Michele Pironti, è previsto un nuovo momento di approfondimento pubblico. Come già avvenuto a Solofra, l’iniziativa mira a valorizzare i contenuti della riforma e a promuovere una partecipazione consapevole al voto. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

