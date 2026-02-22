Piacenza KO in casa | superiorità numerica sprecata sogno Serie C

Il Piacenza ha subito una sconfitta casalinga dopo aver sprecato una superiorità numerica, compromettendo così le possibilità di arrivare in Serie C. La squadra ha mostrato difficoltà nel gestire il vantaggio e ha pagato caro gli errori durante il match. La partita ha evidenziato come anche un'occasione favorevole possa essere vana senza la giusta lucidità. La squadra si prepara ora a una sfida decisiva in trasferta.

Piacenza nel Baratro: Quando la Superiorità Numerica Non Basta. La stagione del Piacenza si sta rivelando un vero e proprio enigma, un crollo di risultati che lascia interdetti gli addetti ai lavori e i tifosi. L’ultima sconfitta, incassata in casa contro il Pro Palazzolo, ha gettato un’ombra cupa sulle residue speranze di promozione in Serie C, costringendo la dirigenza a un profondo esame di coscienza e a pianificare una ricostruzione che appare sempre più urgente. La partita, disputata tra le mura amiche, ha i biancorossi trovarsi in una situazione favorevole fin dalle prime battute, grazie all’espulsione del portiere avversario dopo soli quattro minuti di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

