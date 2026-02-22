Pescara | 50 anni di gusto Carlo Ferraioli è Ristoratore dell’Anno

Carlo Ferraioli riceve il premio Ristoratore dell’Anno a Pescara, per aver portato avanti con passione il suo ristorante di pesce. La sua lunga esperienza e il costante impegno nel valorizzare i sapori locali hanno convinto la giuria. La cerimonia si è svolta nel suo locale, dove clienti e colleghi lo hanno applaudito. La sua attività, avviata oltre trent’anni fa, si distingue per l’attenzione alla qualità e alla tradizione.

Un Secolo di Sapori: Carlo Ferraioli Riconosciuto come Ristoratore dell'Anno. La ristorazione italiana celebra un pilastro della sua tradizione: Carlo Ferraioli, titolare dello storico ristorante di pesce di Pescara, ha ricevuto il prestigioso premio Ristorante dell'anno assegnato dai giornalisti enogastronomici abruzzesi. La cerimonia, tenutasi Sabato 21 Febbraio 2026, rappresenta un riconoscimento non solo alla sua maestria culinaria, ma anche alla sua capacità di mantenere vive le tradizioni gastronomiche del territorio. L'assegnazione del premio, giunta come una conferma di un percorso professionale di oltre mezzo secolo, sottolinea l'importanza di una cucina radicata nella qualità delle materie prime e nella passione per il territorio. Carlo Ferraioli vince il premio "Ristorante dell'anno" assegnato da Figec AbruzzoCarlo Ferraioli, proprietario del ristorante di pesce a Pescara, ha ricevuto il premio "Ristorante dell'anno" perché il suo locale si distingue per la qualità dei piatti e l'attenzione ai clienti.