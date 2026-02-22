Pertini e Stamira piazze da rifare Incuria divieti violati e brutture Pavimentazione sporca e distrutta

La piazza Pertini si presenta in condizioni precarie a causa di incuria e divieti ignorati. La pavimentazione è sporca e danneggiata, creando un aspetto trasandato. La mancanza di manutenzione rende l’ambiente poco accogliente, mentre le restrizioni non rispettate peggiorano la situazione. La zona, che un tempo era frequentata da residenti e commercianti, ora appare abbandonata e trascurata. La mancanza di interventi concreti si fa sentire con evidente evidenza.

"Assomiglia alla piazza di una città dell'Est sotto il comunismo". Con il cielo grigio invernale, poi, il clima su piazza Pertini si fa ancora più oppressivo. Un giorno come un altro, all'inizio di una settimana lavorativa. Attraversarla rimanda la mente a qualcosa di antico e possibilmente da dimenticare. Una distesa di cemento malridotto, la pavimentazione lurida, rovinata a più riprese da giostre, chioschi dello street food, bancarelle. L'olio del fritto scolato, le sgommate dei camion, il nero del catrame e delle vernici: un puzzle orrendo che ben si incastra con lo scenario attorno. Desolante: strutture tutte, puntualmente, vergate con lo spray.