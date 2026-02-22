Perquisizioni a sorpresa nel carcere di Fuorni | la soddisfazione del Sappe

Le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione a sorpresa nel carcere di Fuorni, riscontrando la presenza di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti tra i detenuti. La scoperta dimostra quanto sia urgente intensificare i controlli per contrastare il traffico all’interno delle strutture penitenziarie. Durante l’operazione sono stati sequestrati vari dispositivi e droga, confermando la criticità della situazione. La Direzione ha deciso di proseguire con verifiche approfondite nelle prossime settimane.

Nel corso della perquisizione straordinaria disposta dall’Amministrazione sono stati rinvenuti e sequestrati telefoni cellulari e sostanza stupefacente, a conferma – sottolinea il sindacato – “della necessità e della fondatezza dell’azione intrapresa”. L’intervento, evidenzia il SAPPE, rappresenta “un segnale forte e inequivocabile: lo Stato risponde con determinazione e autorevolezza a ogni violazione delle regole e a ogni tentativo di minare l’ordine e la sicurezza all’interno delle carceri”. “Ancora una volta la Polizia Penitenziaria ha dimostrato competenza, equilibrio e senso del dovere in una situazione delicata”, dichiara Marianna Argento, vice segretario regionale per la Campania del SAPPE. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Cellulari e oggetti vietati in cella, maxi operazione nel carcere di Agrigento: plauso del SappeLa polizia penitenziaria di Agrigento ha messo in atto una grande operazione di controllo nel carcere.

Leggi anche: Cellulari e droga in cella: blitz in carcere del “Sappe”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perquisizione a sorpresa nelle aule: trovati droga e coltelli; Blitz antidroga a Casal di Principe, due arresti,; Casal di Principe, blitz antidroga: 2 arresti; Andrew Mountbatten-Windsor arrestato: Ha condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein. Il blitz della polizia il giorno del...

A caccia di auto da rubare al Quartiere Trieste. Una coppia di pregiudicati, sorpresa con gli attrezzi del mestiere. Sono stati i carabinieri della stazione Roma Viale Libia a denunciare due uomini — un cittadino argentino di 44 anni e un romano di 42 anni, entr - facebook.com facebook