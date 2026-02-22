Perché scegliere i corsi pranoterapia Metodo Vasile

Il crescente interesse per il benessere naturale ha portato molte persone a scegliere i corsi di pranoterapia. La Scuola professionale di pranopratica Vasile propone un percorso pratico e diretto, condotto da Sebastiano Vasile, esperto nel settore. Le lezioni si concentrano su tecniche applicabili subito, con un’attenzione particolare alle esigenze dei partecipanti. I corsi si svolgono in ambienti accoglienti e ben attrezzati, favorendo un apprendimento efficace. La prossima sessione inizia tra poche settimane.

I corsi pranoterapia della Scuola professionale di pranopratica Vasile offrono un percorso strutturato e concreto, guidato da Sebastiano Vasile, pranoterapeuta e allenatore mentale. L’impostazione didattica coniuga pratica ed etica professionale, con numero chiuso a 8 persone per garantire attenzione individuale ed esercitazioni efficaci. La formazione è conforme alla norma EN ISO 9001:2015, a tutela della qualità dei processi e dell’esperienza in aula, e punta a sviluppare sensibilità energetica, presenza, respirazione e concentrazione, competenze centrali nella pranopratica moderna. Il programma dura otto mesi, con incontri una domenica al mese dalle 10 alle 17, e prevede ammissione tramite test di valutazione energetica e colloquio, quota 80 euro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Leggi anche: Sanità siciliana, la Regione cambia metodo: “Procedure più rigorose per scegliere i nuovi manager”

Leggi anche: Medicina, oltre 22mila idonei per 17mila posti: circa 5 mila candidati dovranno scegliere corsi affini

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Studiare Fashion Design in università pubblica: i corsi di laurea e il progetto Fuorimoda; Il diploma che vale più della laurea: il 93% trova subito lavoro. Ed è gratis; Provincia delle GPS 2026: unica per tutte le classi di concorso, si sceglie nella domanda di marzo e vale per due anni. Pillole di Question Time; CORSO AI DEVELOPER: IL PERCORSO PER CREARE SOLUZIONI INTELLIGENTI E INNOVATIVE.

Perché scegliere i corsi pranoterapia Metodo VasileI corsi pranoterapia della Scuola professionale di pranopratica Vasile offrono un percorso strutturato e concreto, guidato da Sebastiano Vasile, ... laprimapagina.it

Pickleball per Principianti a Milano: come iniziare con i corsi giustiScopri strutture, metodi e consigli per avvicinarti al pickleball in modo correttoIl pickleball, sport emergente che fonde elementi di tennis, badminton e ping pong, ha recentemente conquistato anche le strutture milanesi, che stanno aprendo corsi per chi parte da zero. Questo arti ... milanosportiva.com

Sto studiando un nuovo metodo agricolo. Potatura in 4/4. Concimazione in DO maggiore. Raccolta in MI minore. Se funziona brevetto tutto. Se non funziona… almeno abbiamo fatto il concerto ed e’ tutta un’altra musica. - facebook.com facebook