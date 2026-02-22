Perché oggi il fascismo degli antifascisti è un problema europeo

Il fenomeno del “fascismo degli antifascisti” si manifesta principalmente a causa di atteggiamenti autoritari e repressioni che emergono tra alcuni gruppi contrapposti. Questa tendenza si nota nelle azioni di chi usa metodi violenti per imporre le proprie idee, creando tensioni tra diverse fazioni. Un esempio concreto si vede nelle manifestazioni di protesta, dove si verificano scontri e limitazioni delle libertà. La situazione alimenta un dibattito acceso su come preservare il rispetto delle differenze.

Il “fascismo degli antifascisti” è un paradosso etico e politico, pasoliniano e pannelliano, è negli scritti corsari dell’uno e nei discorsi corsari dell’altro, è un motto di oltre mezzo secolo fa. Sabato scorso a Rennes un tipico “me ne frego” fascista è risuonato in una manifestazione di amici di Mélenchon, protettore di una milizia squadrista appena reduce dal linciaggio di un giovane lionese, Quentin Deranque. Hanno sputazzato il morto e incoraggiato i suoi assassini a perseverare nel nome della Repubblica, della liberà, dell’eguaglianza e della fraternità. Nel pomeriggio invece, a Lione, alcune migliaia di persone si sono riunite compostamente in piazza Jean Jaurès e hanno sfilato fino al luogo del linciaggio antifa sotto l’insegna “Justice pour Quentin”, inquadrati da un servizio d’ordine impeccabile e da tre squadroni della Compagnia Repubblicana di Sicurezza, i Crs. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Il fascismo degli antifascisti è ancora tabù

Leggi anche: Va in scena la pagliacciata degli editori antifascisti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La sentenza su CasaPound e il ritorno del partito fascista non è come l’hanno raccontata; Il francese che inventò il fascismo (anche quello di oggi); CasaPound, la sentenza di Bari riconosce per la prima volta la volontà di rifare il partito fascista; Processo a CasaPound, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista.

Il francese che inventò il fascismo (anche quello di oggi)La biografia del Marchese di Morès di Sergio Luzzatto: l’uomo del Diciannovesimo secolo che ispirò Mussolini. E tanti ne ispira ancora con ... huffingtonpost.it

Ci risiamo…. Uccidere un fascista non è reatoPapa Leone ci invita giustamente a disarmare il linguaggio e a rinunciare alle parole taglienti, ma di fronte a tanta violenza e anche a tanto sangue, come si fa a mantenere il self control. In questi ... ticinonotizie.it

Oggi alle 18.00, Marino Biondi presenta "Sul fascismo. Siamo il Paese che lo ha inventato". “Questo non è un saggio politico, il suo intento è descrivere un costume culturale, che include anche la politica, come fenomenologia, nel suo svolgersi, talora in presa - facebook.com facebook

Fuori i fascisti dal Parlamento! Oggi come AVS insieme agli altri deputati delle opposizioni abbiamo impedito la vergognosa sfilata di Casapound alla Camera dei Deputati. Un oltraggio alla Repubblica italiana, nata dalla Resistenza. Il fascismo non è un'op x.com