Perché il Sì è nel giusto

Giorgia Meloni ha deciso di sostenere apertamente il “Sì” dopo aver valutato che evitare di intervenire avrebbe aumentato le possibilità di perdere. La scelta nasce dalla necessità di rafforzare la propria posizione e di mostrare determinazione. La leader ha commentato che, in politica, bisogna essere pronti a prendere decisioni chiare per evitare di rimanere indietro. Ora, la campagna continua con nuovi incontri pubblici e confronti diretti.

Il Sì è di nuovo in corsa. Dalle ultime esternazioni pare che Giorgia Meloni abbia capito che il modo più sicuro per perdere è non giocare. La vexata quaestio, referendum politico o tecnico con relativo impatto sul governo sìno, appartiene più alla pretattica che alla partita vera. Ognuno se la racconti come crede, poi a decidere saranno i cittadini distribuiti nella piramide sociale. Al vertice stanno quelli che hanno interesse e competenze per parlare di sorteggio, doppio Csm e Alta Corte disciplinare, e non arrivano al cinque percento della popolazione. Però questa non è una sfida tra Orazi e Curiazi bensì un referendum popolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Di Giannantonio: "Sono nel posto giusto e nel momento giustoDopo il test di Sepang, Fabio Di Giannantonio si dice sicuro di essere nel posto giusto e al momento giusto.

Schettini: “Giusto che i docenti vendano contenuti online. Perché nessuno si scandalizzava per le lezioni private?”. Il docente risponde alle polemicheVincenzo Schettini ha dichiarato che è normale che i docenti vendano contenuti online, perché nessuno si lamentava delle lezioni private.

