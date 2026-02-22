Perché il Napoli gioca con il lutto al braccio contro'l'Atalanta nella 26a giornata di Serie A

Il Napoli indossa il lutto al braccio in memoria di Domenico, scomparso a Napoli dopo un trapianto di cuore. La squadra ha deciso di onorare il bambino durante la partita contro l’Atalanta, portando rispetto alla famiglia colpita dalla perdita. La decisione ha suscitato commozione tra i tifosi presenti allo stadio, che applaudono con rispetto. La squadra ha anche esposto uno striscione dedicato a Domenico, creando un momento di silenzio nel match.