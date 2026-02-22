Perché il Napoli gioca con il lutto al braccio contro'l'Atalanta nella 26a giornata di Serie A
Il Napoli indossa il lutto al braccio in memoria di Domenico, scomparso a Napoli dopo un trapianto di cuore. La squadra ha deciso di onorare il bambino durante la partita contro l’Atalanta, portando rispetto alla famiglia colpita dalla perdita. La decisione ha suscitato commozione tra i tifosi presenti allo stadio, che applaudono con rispetto. La squadra ha anche esposto uno striscione dedicato a Domenico, creando un momento di silenzio nel match.
Napoli in campo con il lutto al braccio per ricordare il piccolo Domenico. Il calcio italiano si stringe attorno alla famiglia del bimbo scomparso a Napoli dopo il trapianto di cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
«Riposa in pace piccolo angelo», il Napoli in campo con il lutto al braccio contro l’Atalanta per il bimbo morto dopo il trapianto di cuoreIl Napoli ha deciso di indossare il lutto al braccio contro l’Atalanta, dopo la tragica morte di un bambino a causa di un trapianto di cuore.
L'ex arbitro Cesari spiega perché non c'era il rigore all'Atalanta per mano di Bremer: "È l'anti-calcio"L'ex arbitro Graziano Cesari critica duramente la decisione di assegnare un rigore all'Atalanta per fallo di mano di Bremer in Coppa Italia.
