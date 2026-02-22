Per la Via della seta tra i gioielli d’arte di Bukhara e di Samarcanda

Il restauro delle moschee storiche di Bukhara e Samarcanda è stato causato dall’usura del tempo e dal continuo passaggio di visitatori. Artigiani e conservatori hanno lavorato intensamente per preservare le decorazioni originali e i mosaici antichi. Le opere, risalenti a secoli fa, attirano ancora oggi turisti da tutto il mondo. Questi interventi garantiscono che le testimonianze del passato rimangano vive e accessibili a chi visita questi luoghi storici.
Moschee, bazar e artigianato: l'Uzbekistan conserva fascino e antichi saperi. Con una forte spinta creativa verso il futuro. Samarcanda e la luna condividono la fama di Ulugh Beg, sovrano timuride, matematico e astronomo, nipote di Tamerlano. Nel XV secolo, mappò 1.018 stelle dal suo futuristico osservatorio e fece costruire in piazza Registan una madrasa che divenne un'istituzione per la matematica e le scienze. Sulla Luna, un cratere a lui intitolato, gli rende perpetuo omaggio.

