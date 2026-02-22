Per la Via della seta tra i gioielli d’arte di Bukhara e di Samarcanda

Il restauro delle moschee storiche di Bukhara e Samarcanda è stato causato dall’usura del tempo e dal continuo passaggio di visitatori. Artigiani e conservatori hanno lavorato intensamente per preservare le decorazioni originali e i mosaici antichi. Le opere, risalenti a secoli fa, attirano ancora oggi turisti da tutto il mondo. Questi interventi garantiscono che le testimonianze del passato rimangano vive e accessibili a chi visita questi luoghi storici.

Moschee, bazar e artigianato: l’Uzbekistan conserva fascino e antichi saperi. Con una forte spinta creativa verso il futuro. Samarcanda e la luna condividono la fama di Ulugh Beg, sovrano timuride, matematico e astronomo, nipote di Tamerlano. Nel XV secolo, mappò 1.018 stelle dal suo futuristico osservatorio e fece costruire in piazza Registan una madrasa che divenne un’istituzione per la matematica e le scienze. Sulla Luna, un cratere a lui intitolato, gli rende perpetuo omaggio. 🔗 Leggi su Laverita.info

Tartuca, i progetti di Ciotti: "Trasferiremo l’economato. Arte della seta, un laboratorio"Simone Ciotti, priore della Tartuca, ha ricevuto l’85% dei voti, esprimendo soddisfazione e senso di responsabilità.

Festival di arte urbana a Bologna: graffiti e fotografia su seta tra i primi eventi del week-endVenerdì 6 febbraio, Bologna si anima con il Festival di arte urbana.

Francesco: la via della pace passa per l'educazioneIl 2024 è un anno che «vorremmo di pace» ma che «invece si apre all’insegna di conflitti e divisioni». È con questa amara constatazione che Papa Francesco questa mattina ha iniziato il discorso per la ... avvenire.it

Pechino fa lobby per la Via della seta a RomaLiu Jianchao, capo del dipartimento per le relazioni internazionali del Partito comunista cinese, tra qualche giorno sarà in Italia per una missione diplomatica. L'obiettivo? Parlare con il ... ilfoglio.it

Provincia di Padova. . Aracne è il progetto triennale per lo sviluppo di una Via della Seta Europea, che passa attraverso attività didattiche, supporto a start up e piccole e medie imprese artigianali, valorizzazione del patrimonio socio-culturale dei prodotti d - facebook.com facebook