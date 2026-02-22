Pecci svelate le cinque mostre-evento nel ’26

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci annuncia le cinque mostre principali previste nel 2026. La scelta deriva dall’esigenza di rinnovare il programma e coinvolgere un pubblico più ampio. Ogni esposizione metterà in evidenza artisti emergenti e temi attuali, attirando visitatori da diverse regioni. La programmazione si concentra su progetti innovativi e interattivi, pensati per stimolare il confronto tra arte e pubblico. La prima mostra aprirà i battenti a gennaio.

Cinque mostre per la nuova stagione di 'Passaggi: di mano in mano' il programma culturale 2026 del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci. Dopo i filoni 'Costruire comunità' (2025) e 'La Toscana al centro' (2024), il museo sceglie un tema che richiama l'idea di trasmissione, relazione e scambio, ispirato all'opera 'La grande mano' di Adelaide Cioni (foto) esposta all'ingresso del centro. Il titolo evoca il passaggio di oggetti, conoscenze e pratiche tra generazioni e ambiti diversi, intrecciando la memoria manifatturiera tessile della città con una riflessione sulla dimensione sensibile dell'esperienza in un'epoca dominata dal digitale.