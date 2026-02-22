Pd Napoli il totonomi per la segreteria Dinacci E c'è l'enigma Alessandra Clemente

Francesco Dinacci assume il ruolo di segretario del Pd Napoli, scelto per coordinare un gruppo di circa 15 membri e facilitare l’unità interna. La decisione deriva dalle tensioni emerse durante il recente congresso, che hanno creato divisioni tra le diverse anime del partito. Tra i nomi in corsa, si fa il nome di Alessandra Clemente, ma la sua posizione resta ancora incerta. La seduta di nomina si tiene questa settimana in città.

Francesco Dinacci guiderà il Pd Napoli con una segreteria di circa 15 componenti, equilibrando le correnti interne post-congresso. Spicca il caso di Alessandra Clemente.

Congresso Pd Napoli, lite su Dinacci, c’è l’opzione proroga del segretario AnnunziataAl congresso del Pd a Napoli, si registrano tensioni tra le diverse aree politiche.

Pd, segreteria a Napoli e provincia: candidati Dinacci e Di NoceraIl Pd di Napoli e provincia ha avviato ufficialmente le elezioni per la segreteria, con i candidati Francesco Dinacci e Nora Di Nocera.

