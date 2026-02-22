Pavone e Salamone vincono la Messina Half Marathon

Riccardo Pavone e Emanuela Salamone si aggiudicano la “Messina Half Marathon” grazie alla loro tenacia e velocità. La gara ha visto la partecipazione di circa 400 runner, tra amatori e atleti esperti, che hanno affrontato un percorso cittadino tra le vie di Messina. La competizione, organizzata dalla Polisportiva Odysseus, si è svolta sotto il sole e con un pubblico numeroso lungo il tracciato. Entrambi i vincitori si sono imposti con margini significativi.

Una splendida giornata di sport, con circa 400 partecipanti complessivi alla manifestazione podistica, organizzata dalla Polisportiva Odysseus Messina Sono Riccardo Pavone e Emanuela Salamone i trionfatori della "Messina Half Marathon". Una splendida giornata di sport, con circa 400 partecipanti complessivi alla manifestazione podistica, organizzata dalla Polisportiva Odysseus Messina, sotto l'egida della FIDAL. Alla presenza dell'Assessore allo sport del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro, il taglio del nastro è stato affidato al Sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Partenza unica nei pressi di Piazza Unione Europea, di fronte a Palazzo Zanca.

