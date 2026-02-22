Patrizia Mercolino | Ho detto agli altri miei figli che il fratellino non tornerà Adesso devo proteggerli

Patrizia Mercolino annuncia che il suo bambino non tornerà a casa, spiegando di aver deciso di proteggere gli altri figli dalla sofferenza. La donna ha condiviso di aver parlato con i suoi figli più grandi, spiegando loro la perdita del fratellino e cercando di preparali al dolore. La famiglia si sta organizzando per affrontare questa situazione difficile, mentre Patrizia si impegna a mantenere vivo il ricordo di Domenico.

«Il suo sorriso è quello che porterò con me per tutta la vita. Ogni momento con Domenico è stato unico, speciale. Non voglio che venga dimenticato. Ma ora è arrivato il momento della giustizia e della verità. Ci hanno preso in giro, mentito per troppo tempo, nascondendo tutto», mamma Patrizia ha la voce di una guerriera, di quelle che hanno una forza sovrumana dentro, che non si sa da dove salti fuori. Con la sua dignità e compostezza, ha saputo mostrarsi all’Italia intera durante i giorni in cui suo figlio Domenico era ricoverato in terapia intensiva al Monaldi di Napoli dal 23 dicembre. Sessanta giorni attaccato all’Ecmo, un tempo lunghissimo per un macchinario che regge al massimo 3 settimane. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: "Mi sente, mio marito spera che si svegli"Il bambino di due anni e mezzo con il cuore gravemente ustionato ha subito un peggioramento delle sue condizioni, portando alla sospensione delle terapie.

La resa di mamma Patrizia davanti alla stanza del figlio: Ora lo guarderò spegnersi? Era questione di tempo e sta finendoPatrizia Mercolino e il destino segnato del piccolo: non gli sarà trapiantato un altro cuore dopo l’organo bruciato a dicembre: I medici me l’hanno detto con umanità, ma è stato come ricevere un pu ... quotidiano.net

Morto il bimbo trapiantato, mamma Patrizia: «Mi hanno chiamato alle 4 di notte, sono stata con lui fino all'ultimo. Ora una fondazione a suo nome»«Se n'è andato, è finito». Lo ha detto tra le lacrime la mamma del piccolo Domenico uscendo poco fa dall'ospedale Monaldi di Napoli. Patrizia Mercolino ... leggo.it

