Patrick Baumgartner chiude una buona Olimpiade al 5° posto Niente tripletta tedesca | sorpresa Vogt
Patrick Baumgartner conquista il quinto posto nella gara di bob alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a una gara solida e senza errori. La causa della sorpresa è la mancata tripletta tedesca, che lascia spazio a un risultato inaspettato per gli avversari. La gara si decide in volata, con Baumgartner che dimostra grande determinazione sul tracciato. La sua performance si distingue come una delle più convincenti di questa edizione olimpica.
Non arriva la tripletta tedesca nell’ultima gara dedicata al bob alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono solo due i tedeschi sul podio nel 4 alla Eugenio Monti, ovviamente sui primi due gradini del podio. Non arriva purtroppo la medaglia per l’Italia. Patrick Baumgartner deve accontentarsi di una comunque eccellente quinta piazza ai Giochi di casa: l’azzurro sognava il podio, ma è mancato qualche centesimo di troppo all’equipaggio tricolore che comprendeva anche Lorenzo Bilotti, Robert Mircea ed Eric Fantazzini. Da sottolineare comunque il piazzamento, che riporta dopo decine di anni il Bel Paese nella top-5 olimpica in questa disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Patrick Baumgartner rimonta 2 posizioni e resta in corsa per una medaglia nel bob a 4Si chiude la prima giornata dedicata al bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla Eugenio Monti siamo giunti a metà gara: discorso ancora ... oasport.it
Baumgartner risale al 5° posto nel bob a 4: podio a 19 centesimi, comanda LochnerDopo le prime due run a Cortina, Patrick Baumgartner chiude quinto con l’equipaggio azzurro. Il tedesco Johannes Lochner guida la classifica davanti a Friedrich ... sportface.it
A 18 CENTESIMI Gli azzurri guidati da Patrick Baumgartner sono a un soffio dal bronzo! I migliori 20 equipaggi del bob a 4 scenderanno per la quarta e ultima manche a partire dalle 12.15! Come sfrecciano a Cortinaaaaaaaaaaaa #ItaliaTeam #Milano - facebook.com facebook
Per l’ultima volta in queste Olimpiadi Invernali: AZZURRI IN GARA dom 22 febbraio FINALE 10.00 - sci di fondo 50 km tecnica classica mass start D Anna Comarella ALTRE GARE 10.00 - Bob Bob a 4 Patrick Baumgartner (pilota) - L x.com