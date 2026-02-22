Patrick Baumgartner | Abbiamo dato il massimo non è andata bene Questa pista base per l’intera Italia

Patrick Baumgartner ha dichiarato che la squadra italiana di bob a quattro ha dato il massimo, ma non è riuscita a ottenere un risultato positivo. La gara si è svolta sulla pista principale di Milano Cortina, scelta come sede olimpica, e ha coinvolto anche altri team internazionali. La squadra italiana sperava di conquistare una medaglia, ma le condizioni della pista e la concorrenza forte hanno influito sull’esito finale. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport invernali.

L’ultima chance di medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, per quanto r iguarda l’Italia, ce l’aveva l’equipaggio del bob a 4 formato da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea. La corsa verso le prime tre posizioni si è fermata a 25 centesimi dal bronzo, nonostante una pur validissima coppia di ultime manche odierne. Così Baumgartner alla FISI: “ Abbiamo voluto provarci ed attaccare il podio, purtroppo non è andata bene, ma abbiamo dato il massimo e più di così non si poteva fare e questo vuol dire tanto. Siamo contenti della performance che abbiamo fatto; certo, qualche sbavatura è arrivata, sia in pista che in spinta, ma sono piccolezze che si possono sempre limare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Patrick Baumgartner fa sognare nel bob a 4: miglior tempo nella prima prova!Un ottimo Patrick Baumgartner ha chiuso al comando la prova inaugurale della gara di bob a 4 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano ... oasport.it

Patrick Baumgartner si conferma il più veloce anche nella seconda prova di bob a 4Patrick Baumgartner si conferma! L'altoatesino, infatti, ha chiuso al comando anche la seconda prova della gara di bob a 4 maschile valevole per i Giochi ... oasport.it

È appena terminata l’ultima gara olimpica che ha visto azzurri impegnati. Si tratta del Bob a 4 coma sua ultima run: L’Italia con Patrick Baumgartner (pilota) - Lorenzo Bilotti - Eric Fantazzini - Robert Mircea Chiude al 5º posto Germania equipaggio x.com

A 18 CENTESIMI Gli azzurri guidati da Patrick Baumgartner sono a un soffio dal bronzo! I migliori 20 equipaggi del bob a 4 scenderanno per la quarta e ultima manche a partire dalle 12.15! Come sfrecciano a Cortinaaaaaaaaaaaa #ItaliaTeam #Milano - facebook.com facebook