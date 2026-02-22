patatrac di gregorio koop fuori ruolo si salva solo yildiz

Di Gregorio commette un errore decisivo che cambia il risultato della partita, mentre Koop viene escluso dal campo. La causa principale risale a una mancanza di copertura sulla fascia, che permette a Vojvoda di entrare in area. Yildiz resta in campo e si salva, ma i compagni di squadra non riescono a recuperare. La partita si decide così in un momento chiave, lasciando poche speranze di rimonta.

Di Gregorio 5. Pochi errori, ma decisivi. Sul primo gol c’è un concorso di colpa con la difesa che non argina Vojvoda, la deviazione del compagno non lo assolve. Gatti 5,5. In un giorno di emergenza dovrebbe essere una garanzia. Non lo è. Kelly 6. Il migliore in un reparto che fatica. Koopmeiners 5. Fuori ruolo, non ha i tempi del difensore, sul primo gol si vede, nella ripresa il salvataggio migliore lo fa perché gli tirano addosso. Il palo che colpisce su punizione è quello dei rimpianti. McKennie 5,5. Partita generosa come sempre, ma ha sulla coscienza l’errore che avvia l’azione dello 0-1. Locatelli 5,5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pagelle Cagliari Juventus: Mazzitelli eroico e Mina cancella David, si salva solo YildizEcco le pagelle di Cagliari Juventus, analizzando le prestazioni dei protagonisti all’Unipol Domus.

Argomenti discussi: Juventus-Como 0-2, gol di Vojvoda e Caqueret. Notte fonda per i bianconeri, Champions sempre più a rischio.