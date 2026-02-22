Pasalic e Samardzic firmano la rimonta dell' Atalanta Napoli battuto 2-1

Pasalic e Samardzic hanno segnato i gol decisivi che hanno portato l’Atalanta a superare il Napoli 2-1, grazie a una buona azione nel secondo tempo. Beukema aveva portato momentaneamente in vantaggio i partenopei, ma i bergamaschi hanno reagito prontamente, sfruttando le occasioni nelle riprese. La vittoria rafforza la posizione dell’Atalanta in classifica, mentre il Napoli subisce una battuta d’arresto importante. La partita ha visto un pubblico acceso e tante emozioni sul campo.

© Ilgiornaleditalia.it - Pasalic e Samardzic firmano la rimonta dell'Atalanta, Napoli battuto 2-1

Beukema illude Conte, adesso in corsa per la Champions c'è anche il team di Palladino. BERGAMO - L'Atalanta di Palladino vince anche contro il Napoli e continua la sua rimonta verso le posizioni nobili del campionato. Alla New Balance Arena, il 2-1 finale arriva grazie a un super secondo tempo giocato dalla formazione bergamasca. I gol del pomeriggio vengono realizzati tutti di testa e portano le firma di Beukema, Pasalic e Samardzic. La gara di ritorno di mercoledì contro il Borussia Dortmund condiziona inevitabilmente le scelte di Palladino, che, tra gli altri, decide di tenere inizialmente a riposo Scamacca, Ederson e Djimsiti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it L’Atalanta rimonta e stende il Napoli con i gol di Pasalic e SamardzicL’Atalanta conquista tre punti contro il Napoli grazie a una rimonta decisa nella ripresa, dopo aver subito lo svantaggio iniziale. Pagelle Atalanta Napoli, Pasalic e Samardzic ribaltano la sfida! Male OliveraPasalic e Samardzic hanno segnato due gol decisivi, cambiando l’andamento della partita tra Atalanta e Napoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Al Napoli non basta Beukema: l'Atalanta la ribalta con Pasalic e SamardzicFinisce 2-1 alla New Balance Arena, con i partenopei che recriminano su due episodi. msn.com Palladino aveva una sorpresa in serbo per Conte: Samardzic entra e firma il 2-1 dell'Atalanta sul NapoliAbbiamo seguito in diretta Atalanta-Napoli, 26esima giornata di Serie A ... msn.com Si riaccende la lotta Champions: l'Atalanta piega il Napoli in rimonta grazie a Pasalic e Samardzic. La Dea torna in corsa x.com Pasalic e Samardzic gli autori dei gol che danno la vittoria alla ‘dea’. I cambi di Palladino nella ripresa danno la sterzata alla partita. Proteste dei partenopei per il rigore revocato su Hojlund e il gol annullato a Gutierrez. - facebook.com facebook