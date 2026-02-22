Partita sospesa bottiglia in testa all’arbitro | situazione al limite

Una bottiglia lanciata contro l’arbitro ha causato la sospensione di una partita di calcio amatoriale. L’episodio si è verificato durante il secondo tempo, quando un osservatore ha lanciato l’oggetto dalla tribuna, colpendo l’arbitro alla testa. La scena ha provocato il panico tra i giocatori e i spettatori, che sono intervenuti per bloccare la situazione. La partita è stata interrotta immediatamente, lasciando in sospeso l’incontro.

Un altro episodio di violenza nei confronti di un arbitro è accaduto in una partita di calcio dilettantesco. Attesa per i provvedimenti del Giudice Sportivo L’elenco è purtroppo sempre più lungo. Un altro episodio di violenza nei confronti di un arbitro si è verificato in una partita di calcio dilettantesco, causando la sospensione della stessa. A documentare il tutto è stato un video diffuso sui social. Il fatto è accaduto in Calabria durante la partita di prima categoria tra il Roggiano e il San Fili, valida per la decima giornata di campionato. A dieci minuti dal termine, una bottiglietta lanciata dal settore ospite ha colpito il giovane direttore di gara subito dopo l’espulsione di un calciatore del San Fili. 🔗 Leggi su Temporeale.info

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lancio di oggetti durante la partita. A processo uno dei due identificati; Lancio di bottiglie al Boario: a processo un tifoso di Gabicce; Follia a Reggio Emilia | capitano schiaffeggia l’arbitro e la partita viene sospesa.

Siviglia-Betis, derby folle al Sanchez-Pizjuan: partita sospesa sullo 0-2 e caos in campoIl derby di Siviglia si sta trasformando in un teatro dell'assurdo. All’87’, una bottiglia lanciata dagli spalti verso il portiere ospite Valles ha costretto l'arbitro a interrompere il gioco, proprio ... tuttomercatoweb.com

Tottenham Arsenal Problema tecnico all’assistente: partita sospesa - facebook.com facebook