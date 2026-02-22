Parma Cuesta dopo la vittoria | Posizione di Valenti studiata? Cerchiamo di avere uomini pronti a segnare

Carlos Cuesta ha commentato dopo la vittoria del Parma contro il Milan, attribuendo il successo alla strategia studiata su Valenti. L’allenatore ha sottolineato la volontà di avere giocatori pronti a segnare in ogni momento e ha spiegato le scelte tattiche fatte durante la partita. Cuesta ha poi evidenziato l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime sfide in campionato. La squadra si prepara ad affrontare il prossimo incontro.

Carlos Cuesta, allenatore gialloblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Intanto voglio avere un pensiero per Loftus-Cheek, so che si è fatto male e spero possa recuperare il più presto possibile. Quello che mi piace di più sono due cose. La prima è la mentalità: per raggiungere l'obiettivo sanno che si deve fare qualsiasi cosa. L'altra è la capacità di miglioramento della squadra. la crescita è tangibile sotto tutti gli aspetti". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Verona: «Vogliamo avere fiducia ed equilibrio. Torna Valenti, su Ordonez dico questa cosa»Carlos Cuesta ha parlato alla vigilia di Parma Verona, spiegando che la squadra vuole mantenere fiducia e stabilità in vista della partita.

Cuesta: «Fiducia ed equilibrio per il Parma, Valenti torna, Ordonez resta»Cuesta ha spiegato che la fiducia e l’equilibrio sono fondamentali per il Parma, dopo il ritorno di Valenti e la conferma di Ordonez in rosa.

Per mesi abbiamo criticato il calcio di Carlos Cuesta e del suo Parma. E abbiamo sbagliato. Un tecnico è bravo quando riesce a trasmettere le proprie idee alla sua squadra, qualunque esse siano. Carlos Cuesta, 30 anni, prima stagione in Serie A, ci è riuscito - facebook.com facebook