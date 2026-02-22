Parcheggia l' auto e scompare | ricerche a tutto campo

Dario Marini, 39 anni di Padova, è scomparso dopo aver parcheggiato la sua auto in una zona residenziale, lasciando dietro di sé il veicolo e pochi effetti personali. La sua scomparsa, avvenuta il 15 febbraio, ha scatenato un’intensa attività di ricerca da parte delle forze dell’ordine e dei familiari, che temono per la sua sicurezza. Le indagini continuano a cercare ogni possibile traccia della sua presenza in città.

Si stanno vivendo ore di angoscia per le sorti di Dario Marini 39 anni padovano che dal 15 febbraio è scomparso. Il suo ultimo avvistamento risale appunto a domenica scorsa quando ha parcheggiato la sua auto Fiat Cinquecento di fronte al cimitero di Avio in Trentino per poi sparire nel nulla. La famiglia, preoccupata per la sua assenza, nell'immediatezza ha formalizzato dai carabinieri regolare denuncia di scomparsa. Di lui si sono avuti numerosi avvistamenti tra il Veneto, il Trentino e il Friuli, ma nulla di certo e soprattutto, il 39enne non è stato ancora rintracciato. Stanno vivendo ore di angoscia i familiari di Dario, a cominciare dal papà imprenditore padovano Ermenegildo Marini, con una azienda avviata a Rubano e molto noto nell'ambito dei cantieri stradali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Massacra di botte la madre poi scappa: 20enne parcheggia l'auto, entra in porto a Civitanova e scompare. Ricerche in corso VIDEOUn giovane di 20 anni ha aggredito violentemente la madre, poi ha lasciato l’auto nel parcheggio e si è diretto verso il porto di Civitanova, sparendo nel nulla.

Donna scompare in città, ore d'ansia per familiari e amici: ricerche in corsoSono ore di angoscia a Ferrara per la scomparsa di Elena Baldi, 67 anni.

PROSPECTIVAS ¡Tirón de febrero! Tu horóscopo del 23 al 28. El adiós a febrero según tu signo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il miraggio del parcheggio tra Ztl, multipiano e divieti di sosta; La cattiva abitudine che si ha quando si parcheggia l'auto e che distrugge il volante; Furti a Vasto: parcheggia in centro e due ore dopo l’auto è sparita; Parcheggia l'auto e scompare: ricerche a tutto campo.

Spoleto, parcheggia l’auto di notte e 2 ore dopo prende fuoco: c’è il sospetto del dolodi C.F. Parcheggia l’auto alle 2 del mattino circa e alle 4 prende fuoco. C’è il sospetto del dolo intorno all’incendio che si è verificato nelle prime ore di mercoledì a San Giovanni di Baiano (Spole ... umbria24.it

Verona, investe un uomo tre volte e lo uccide poi sperona l’auto del cugino e lo picchia: «Forse un regolamento di conti»Omicidio e tentato omicidio a San Bonifacio. Fermato un 54enne tunisino, le vittime connazionali «Avevo appena parcheggiato l’auto quando ho notato una mia cliente abituale con il volto preoccupato e ... corrieredelveneto.corriere.it

Parcheggia l'auto, entra in porto e scompare: ricerche in corso a Civitanova per un 20enne, il timore che sia caduto in mare VIDEO - facebook.com facebook