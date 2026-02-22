Gianni Falcone ha ispirato la proposta di rendere l’Arena di Verona accessibile alle persone con disabilità, ma le barriere architettoniche ostacolano ancora la visita. La decisione di organizzare le Paralimpiadi invernali il 6 marzo 2026 nasce dalla volontà di promuovere l’inclusione. Tuttavia, i lavori di adeguamento degli spazi pubblici sono in ritardo rispetto ai tempi previsti. La sfida di eliminare gli ostacoli architettonici rimane aperta in città.

Il 6 marzo 2026 si terrà all’Arena di Verona la cerimonia di apertura della XIV edizione delle Paralimpiadi invernali. L’intento sarebbe di conferire alla manifestazione una visibilità mediatica al pari dei grandi eventi artistici, ospitati da questo anfiteatro ammirato in tutto il mondo, da contrapporre ad ogni marginalizzazione della disabilità. Un nobile messaggio inclusivo che però non ha mai convinto l’icona veronese che per tanti anni si è battuta contro questa situazione di fatto: Gianni Falcone. Nato ad Avellino, viveva a Verona da oltre cinquant’anni, dove è morto nell’ottobre del 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Eliminazione delle barriere architettoniche, approvato il piano per la pianificazione degli interventiIl Consiglio comunale di Fabriano ha approvato il Peba, il piano strategico per eliminare le barriere architettoniche.

Abbattimento delle barriere architettoniche domestiche: il bando per i contributiIl Comune di Pisa ha annunciato un bando pubblico per l’assegnazione di contributi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati nel 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Presentazione delle cerimonie Olimpiche in Arena di Verona: il video / Notizie / Novità / Homepage; Paralimpiadi in Arena: la storia di Gianni Falcone e il paradosso delle barriere architettoniche a Verona; La protesta: Né atleti né bandiera ucraina alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi in Arena; Cerimonie olimpiche in Arena, partiti i primi provvedimenti: Siamo entrati nel vivo dei preparativi.

Russia e Bielorussia ammesse alle Paralimpiadi, l'Ucraina boicotta la cerimonia: Decisione politica vergognosaDurissima anche la posizione del governo italiano, mentre il Commissario dell'Ue per lo sport Micallef ha annunciato che non sarà alla cerimonia ... milanotoday.it

Giochi paralimpici Milano-Cortina, atleti ucraini boicottano la cerimonia di aperturaprotestano contro la decisione dell'Ipc di permettere ai russi di gareggiare con bandiera e inno. Il Comitato paralimpico ucraino chiede che la bandiera ucraina non sia usata alla cerimonia ... italiaoggi.it

Tgs. . Open Day dell'Asp oggi nei locali dell'istituto comprensivo Giovanni Falcone allo Zen. Visite mediche e screening oncologici gratuiti per tutto il quartiere. Servizio di Anna Cane Intervistati: Massimo Valentino, dirigente scolastico ist. G. Falcone - Marilea S - facebook.com facebook