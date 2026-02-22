Papa | tacciano armi pace improrogabile

Il Papa chiede di abbassare le armi, sottolineando che la pace è una priorità urgente. La sua richiesta nasce dalla crescente tensione nei conflitti attuali, che minacciano la stabilità globale. Il Papa invita leader e cittadini a lavorare insieme per trovare soluzioni pacifiche, evitando ulteriori scontri. La sua voce si fa sentire in un momento di crisi, ribadendo l'importanza di agire subito per costruire un futuro senza violenza.

13.18 "La pace non può essere rimandata, è una esigenza urgente che deve trovare spazio nei cuori e tradursi in decisioni responsabili". Così Papa Leone XIV all'Angelus, ricordando che sono "4 anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina" (Kiev e Mosca lottano dal 2014, ndr). E rinnova "con forza": tacciano le armi,cessino i bombardamenti,si giunga senza indugio a un cessate il fuoco,si rafforzi il dialogo per aprire la strada alla pace". Per la Quaresima:meno Tv,radio,cellulari.E fama,soldi:"Surrogati" della gioia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Papa Leone XIV: “Quattro anni di guerra in Ucraina, tacciano le armi”Il Papa Leone XIV denuncia che quattro anni di guerra in Ucraina hanno provocato sofferenze profonde, spingendo a chiedere di fermare le ostilità.

Milano-Cortina, Mattarella: rispettare tregua, tacciano le armiLa visita del presidente Sergio Mattarella a Milano si è concentrata sulla richiesta di rispettare la tregua in vista delle Olimpiadi invernali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tacciano le armi. Ogni guerra è una ferita inferta alla famiglia umana. La pace non può essere rimandata; Quaresima e Ramadan: Disarmiamo le parole; ’Giro d’Italia per la Pace’: primo incontro su Gaza.

Papa Leone XIV: Quattro anni di guerra in Ucraina, tacciano le armiAGI - Sono passati ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. Il mio cuore va ancora alla drammatica situazione che sta sotto gli occhi di tutti. Quante vittime, quante vite e fami ... msn.com

Raid su Kiev, un morto, 5 feriti. Appello del Papa: Dopo quattro anni di guerra, tacciano le armiLeone XIV all'Angelus: Quante vittime, quanta distruzione, quante sofferenze indicibili. La pace non può essere rimandata Sono passati ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. msn.com

Il #Papa: tacciano tv e smartphone, dedichiamoci ai più soli x.com

Tg2. . "Tacciano le armi. La pace non può essere rimandata", il #Papa all'angelus alla vigilia del quarto anniversario della guerra in #Ucraina. "In tempo di quaresima", ha detto il Pontefice, "dedichiamoci a chi è solo". Al #Tg2Rai ore 13,00 #22febbraio - facebook.com facebook