Papa a parrocchia Roma | bello accogliere

Il Papa ha visitato la parrocchia del Sacro Cuore a Roma, incontrando i fedeli e ringraziando per l’accoglienza. Durante l’incontro, ha sottolineato quanto sia importante sentirsi parte di una comunità aperta e inclusiva. Ha anche osservato che questa visita rappresenta un momento di condivisione tra le persone di diverse età e origini. Il Papa ha invitato tutti a mantenere vivo il senso di solidarietà e rispetto reciproco. La visita continua con altre attività religiose.

9.32 In visita alla parrocchia del Sacro Cuore a Roma, il Papa ringrazia per l' accoglienza ricevuta e aggiunge: "Quanto è bello trovarci in un posto dove tutti e tutte sono benvenuti. Vediamo persone di tanti Paesi del mondo, tutti radunati qui, che rappresentano questa unità e comunione, fratellanza. Questo vivere insieme che solo Gesù può fare". Poi, nella parrocchia eretta ai tempi del "mio predecessore Leone XIII" e "di don Bosco": ha una storia "che non è solo del passato", ma che vive ancora oggi "nel servizio e nella carità".