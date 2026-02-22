Paniscia e tapulone a Casalbeltrame

La Pro loco e il Comune di Casalbeltrame organizzano un evento gastronomico domenica 1 marzo. La causa è la volontà di promuovere le tradizioni locali attraverso il cibo. I partecipanti possono acquistare paniscia a 6 euro e tapulone con polenta a 11 euro, entrambi disponibili da asporto a partire dalle 12. La manifestazione punta a coinvolgere la comunità e valorizzare i piatti tipici del territorio. Le ordinazioni si effettuano sul posto o telefonicamente.

Paniscia e tapulone con polenta, da asporto, a Casalbeltrame. La Pro loco e il Comune organizzano l'evento per la prossima domenica 1 marzo: dalle 12 asporto di paniscia a 6 euro, tapulone con polenta a 11 euro. Info e prenotazione obbligatoria entro 26 febbraio al 349.6665560 oppure al 331.6889539.

