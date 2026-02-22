Panetta | Crescita insostenibile con salari bassi

Panetta evidenzia che la crescita economica italiana è causata dall’aumento della produzione, anche se i salari rimangono bassi. La ripresa si mantiene stabile, ma molte aziende segnalano difficoltà nel sostenere stipendi più alti. La mancanza di investimenti nelle infrastrutture rallenta la creazione di posti di lavoro qualificati. Le imprese chiedono interventi concreti per migliorare le condizioni salariali e rilanciare l’occupazione stabile. La situazione richiede azioni mirate per evitare una crescita insostenibile.

Un’economia italiana che continua a crescere in linea con l’Ue, ma con nodi strutturali ancora aperti. Un ciclo tecnologico globale trainato dall’ intelligenza artificiale che sostiene scambi e investimenti, ma che non cancella fragilità e rischi geopolitici. Sullo sfondo, un sistema monetario segnato dalla crisi del multilateralismo e dalla centralità del dollaro, con la necessità di sviluppare l’euro digitale. E’ il quadro tracciato dal governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, durante il suo intervento di ieri al congresso annuale dell’ Assiom Forex al Lido di Venezia. Panetta ha sottolineato che "un modello di crescita fondato sull’espansione dell’occupazione e su salari contenuti non è sostenibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Panetta:con salari bassi non cresce PilIl governatore della Banca d’Italia, Panetta, ha spiegato che in Italia i salari bassi impediscono un aumento stabile del Pil.

Bankitalia, Panetta: in Italia salari orari reali fermi dal 2000Secondo il governatore di Bankitalia, Ignazio Panetta, i salari orari reali in Italia sono rimasti stabili dal 2000.

