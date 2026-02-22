Panathinaikos Nunn | Con Hayes- la squadra è più equilibrata

Nunn afferma che l’arrivo di Hayes ha migliorato l’equilibrio della squadra. La decisione di inserire il nuovo giocatore ha portato maggiore stabilità in campo durante le partite decisive. La squadra ha dimostrato una crescita evidente nella fase finale del campionato, vincendo con autorità le ultime partite. La coesione tra i giocatori si è rafforzata grazie a questa strategia. La squadra si prepara ora alla prossima sfida con rinnovato entusiasmo.

Nel contesto di una finale disputata sul parquet di creta, Panathinaikos ha sollevato la seconda Coppa di Grecia consecutiva, consolidando un dominio frutto di una mentalità d'acciaio e di un roster disegnato per i momenti decisivi. la prestazione della squadra ha evidenziato una gestione della pressione all'altezza delle aspettative, con un percorso che ha valorizzato la profondità del gruppo e la capacità di reagire alle rivalità più toniche del torneo. la vittoria esprime una filosofia tecnica mirata all'eccellenza, dove la disciplina, la concretezza e la coesione tra reparti hanno orientato i ritmi della finale e delle uscite successive.