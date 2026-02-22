Palladino su Hojlund-Hien | È fallo non ci sono dubbi

Durante la partita tra Atalanta e Napoli, Palladino ha commentato un intervento di Hojlund su Hien, definendolo chiaramente un fallo. L'allenatore della squadra bergamasca ha sottolineato che l'azione è stata netta e non lascia dubbi. La decisione dell’arbitro ha influito sull’andamento del match, che ha visto l’Atalanta conquistare una vittoria importante. La discussione sulla validità del fallo ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Nel duello di campionato tra Atalanta e Napoli, la squadra guidata da Palladino ha conquistato una vittoria che rinfresca la serie positiva in Serie A. Il risultato finale, 2-1, è stato deciso dai gol di Pasalic e Samardžic, evidenziando una prestazione concreta e mirata all’efficacia. La vittoria ha rafforzato la fiducia nel percorso della squadra, con un rinnovato senso di consapevolezza collettiva. La striscia positiva in campionato si allunga, offrendo nuove energie per le prossime partite e confermando la capacità di imporre ritmo e disciplina nelle fasi decisive della gara. La prestazione è risultata caratterizzata da un atteggiamento coeso e da un’impronta offensiva più concreta rispetto al passato recente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Palladino non ha dubbi: «Fallo chiaro ed evidente di Hojlund su Hien. Lo ha buttato giù»

Palladino: “Si vede che Hojlund trattiene Hien. Per me è un fallo molto evidente”Raffaele Palladino ha osservato che Hojlund trattiene Hien, definendo il fallo molto evidente durante la partita tra Atalanta e Napoli.

Al termine della sfida con il Napoli, l'allenatore dell'Atalanta Raffele Palladino ha parlato a Dazn, analizzando cosi la sfida: La squadra ...

Il tecnico dell'Atalanta: Capisco le proteste avversarie ma Hien viene tirato giù per il braccio, il fallo è chiaro e evidente

#Atalanta, #Hien: "Per me è fallo. #Hojlund mi ha tenuto le braccia e son caduto, la palla l'avrei presa io" x.com

ATALANTA 2 NAPOLI 1 Dubbi su dubbi sul gol annullato al Napoli (sarebbe stato il 2-0) per un presunto fallo di Hojlund su Hien Chiffi fischia subito, check velocissimo e gioco che riparte subito. Per Marelli non c'è niente: "Faccio davvero fatica a vedere