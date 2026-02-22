Palladino non ha dubbi |  Fallo chiaro ed evidente di Hojlund su Hien Lo ha buttato giù

Palladino evidenzia un fallo evidente di Hojlund su Hien, causato da un intervento deciso e senza dubbio intenzionale. L’allenatore osserva che l’attaccante danese ha spinto via l’avversario con troppa forza, causando la caduta. Il gesto ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato la mancanza di esitazione nel contatto. L’episodio si è verificato durante una fase di pressione intensa in campo. La decisione finale spetta agli arbitri.

. Le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta. Raffaele Palladino, tecnico dell’ Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria con il Napoli. L’allenatore si è soffermato anche sulla polemica arbitrale per l’annullamento del gol del possibile 0-2 per gli azzurri. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PARTITA – « Credo la squadra abbia raggiunto consapevolezza nei propri mezzi. Solo tre mesi fa al Maradona abbiamo perso 3-1. Da quel momento abbiamo iniziato un percorso insieme fatto di partite, prestazioni positive e momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Palladino: “Si vede che Hojlund trattiene Hien. Per me è un fallo molto evidente”Raffaele Palladino ha osservato che Hojlund trattiene Hien, definendo il fallo molto evidente durante la partita tra Atalanta e Napoli.

Hien: “Per me è fallo, Hojlund mi ha trattenuto per il braccio”Hien ha commentato un episodio di gioco che ha influenzato il risultato, affermando che Hojlund lo ha trattenuto per il braccio.

