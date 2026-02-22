palio in lutto addio tristezza grande amore per siena

Il Palio di Siena perde una figura amata, Tristezza, a causa della sua scomparsa improvvisa. La cavalla, nota per aver corso numerose edizioni, aveva conquistato il cuore dei cittadini con il suo carattere vivace e la fedeltà alla contrada. I siena si stringono attorno alla memoria di Tristezza, ricordando le sue imprese e i momenti di entusiasmo condivisi durante le corse. La città si prepara a onorare il suo ricordo in modo speciale.

"Se rinasco voglio correre ancora il Palio." raccontò ad una ormai storica intervista a Lindbergh, il programma del Canale Civico Siena. Saro Pecoraro, in arte Tristezza, che ci ha lasciato a più di 92 anni di età, lui che era nato a Lercara Friddi, nei dintorni di Palermo, il 6 aprile 1933 e che adesso abitava a Livorno, in zona ippodromo perché il mondo dei cavalli non l’ha mai abbandonato. "Sono arrivato a Siena – raccontava - sulla scia di cavalli che approdavano da queste parti ed ho montato Rondello nella Pantera mettendomi subito in evidenza!". Da quel momento il Palio lo ha conquistato e lui ha conquistato molti contradaioli, attraversando tre decenni, da quel 2 luglio 1955 fino al 2 luglio 1975, conquistando cinque vittorie tutte da raccontare, nell’Aquila, Selva, Istrice, Giraffa e Lupa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

