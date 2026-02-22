PALINSESTI 1-7 MARZO 2026 | RAI1 RAI2 E CANALE 5 IPER ACCESE TRA SHOW E SERIE

La programmazione di palinsesto tra il 1 e il 7 marzo 2026 si deve alla scelta di offrire contenuti vari e di qualità. Rai1 trasmette il documentario su Franco Battiato, spiegando la sua influenza musicale, mentre Canale 5 dedica una serata al torneo di calcio tra Inter e Como. La fascia serale include anche nuove puntate di “Don Matteo” e “C’è Posta per Te”. La presenza di eventi sportivi, spettacoli e programmi culturali arricchisce la settimana televisiva. La programmazione si chiude con la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dall'1 al 7 marzo 2026. Rai1 D: Franco Battiato: Il Lungo Viaggio 1ªTv L: Ulisse: Versailles in Piano Sequenza M: Gloria: Il Ritorno 1ªTv M: Il mio Nome è Riccardo Cocciante 1ªTv G: Don Matteo 15 (810) 1ªTv V: The Voice Generations new S: Sanremo Top (12) new Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Scherzi a Parte new M: Coppa Italia: Inter-Como M: Vanina: Un Vicequestore a Catania 2 new G: Quo Vado? V: Io Sono Farah 1ªTv S: C'è Posta per Te (89) Il 0103, ore 14:00-20:00 Domenica In Sanremo Il 0303 – Non andrà in onda La Ruota della Fortuna Rai2 D: Una Commedia Pericolosa L: M: Stasera a Letto Tardi (14) new M: Stasera Tutto è Possibile (110) new G: Ore 14 Sera V: Cerimonia di Apertura Giochi Paralimpici (20:00) + Niente di Speciale S: F.