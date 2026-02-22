Palagonia scoperti chili di droga e un fucile clandestino in un’auto | 40enne denunciato

Un uomo di 40 anni è stato denunciato a Palagonia dopo il ritrovamento di chili di droga e di un fucile clandestino nell’auto che guidava. La scoperta si è verificata durante un controllo dei Carabinieri, che hanno fermato il veicolo in un’area periferica. La sostanza stupefacente, nascosta nel bagagliaio, rappresentava un quantitativo considerevole. La polizia ha sequestrato anche l’arma illegale, proseguendo con le indagini sulla provenienza del materiale illecito.

Controlli serrati dei Carabinieri sul territorio. Prosegue senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia. Nell'ambito di tali servizi, i militari hanno denunciato un 40enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio e di possesso di un'arma clandestina. L'operazione si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio del territorio volto a reprimere traffici illeciti e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.