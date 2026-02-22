Palacultura Stravinskij e Ravel conquistano il pubblico con una produzione tutta messinese

Il concerto al Palacultura di Messina ha attirato molti spettatori grazie alla performance dedicata a Stravinskij e Ravel. La serata ha riscosso successo perché l’Associazione musicale Vincenzo Bellini ha portato in scena due opere famose, Petruška e Ma mère l’oye. La scelta di includere pezzi così diversi ha coinvolto il pubblico presente. La serata ha dimostrato l’interesse per la musica classica nella città. Le prossime iniziative musicali sono già in programma.

Sabato 21 febbraio è andato in scena con successo, al Palacultura di Messina, lo spettacolo dell'Associazione musicale Vincenzo Bellini dedicato a due importanti opere: Petruška di Igor Stravinskij, e Ma mèrel'oye di Ravel. Le eccellenti sinergie, tutte di artisti messinesi, hanno messo in scena una sfida per due capolavori musicali, entrambi scritti nel 1910, ma profondamente diversi nella loro caratterizzazione stilistica: l'uno cubista, l'altro simbolista. La proposta prevedeva una versione per balletto originale e trascrizione musicale per pianoforte a quattro mani. Due note alla carriera degli artisti coinvolti come preludio alla recensione.