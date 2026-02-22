Pagelle Roma-Cremonese | Cristante Direttore d’Orchestra Ndicka Monumentale

Cristante ha guidato la difesa della Roma con grande autorità, mentre Ndicka ha dominato la linea arretrata con interventi decisivi. La compattezza del reparto ha limitato le occasioni per la Cremonese, che ha faticato a creare pericoli. La squadra di Gasperini ha mantenuto alta la concentrazione, impedendo agli avversari di trovare spazi. La gara si è concentrata sulla solidità difensiva, con poche opportunità da entrambe le parti. La partita si è conclusa con una prestazione difensiva molto efficace.

Il pacchetto arretrato di Gian Piero Gasperini ha interpretato la gara con una soglia di attenzione altissima, concedendo alla Cremonese soltanto sporadiche incursioni. Mile Svilar (6,5) si è confermato una garanzia assoluta tra i pali: sebbene sia rimasto inoperoso per lunghi tratti del match, la sua uscita bassa a sventare il pericolo portato da Vardy ha evitato complicanzioni inattese nel momento cruciale della sfida. Davanti a lui, Gianluca Mancini (6,5) ha agito da vero leader carismatico, sfiorando inoltre la rete del vantaggio con una prepotente incornata stampatasi sulla traversa nel corso del primo tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Pagelle Roma Cremonese: Thorsby spreca, Ndicka e Pisilli no. Cristante è eterno VOTIThorsby commette un errore che costa alla Roma, mentre Ndicka e Pisilli si distinguono per impegno e precisione.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cristante e Ndicka decidono Roma CremoneseCristante e Ndicka hanno segnato i gol decisivi che hanno portato la Roma alla vittoria contro la Cremonese.

Roma-Cremonese 3-0, pagelle e tabellino: goal e assist per Cristante, Ndicka chiude i conti, Sanabria e Vardy non pungonoLa Roma aggancia il Napoli a 50 punti: merito del 3-0 con cui i giallorossi regolano la Cremonese all'Olimpico. msn.com

