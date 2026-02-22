Pagelle Milan-Parma 0-1 | bravi tutti soprattutto arbitro e VAR

Il risultato di Milan-Parma, con la vittoria degli ospiti per 1-0, deriva da una rete che ha sorpreso i rossoneri nel secondo tempo. La partita si è decisa grazie a un errore difensivo che ha permesso al Parma di trovare il vantaggio. L’arbitro e il VAR hanno influito sulla dinamica del match, confermando alcune decisioni chiave. Tutti i giocatori hanno mostrato impegno, ma è stata decisiva la gestione di alcuni episodi da parte degli ufficiali di gara.

PAGELLE MILAN-PARMA - L'inizio è da brividi per il Milan, con un paio d'occasioni per il Parma abbastanza pericolose. Poi gli uomini di Allegri prendono il controllo della partita e iniziano a giocare anche a ritmi abbastanza alti e buoni. Tutto di prima, tutto in velocità, attacco alla profondità e soprattutto tanta pressione, al contrario delle partite solite. Peccato che questo non si traduce comunque in occasioni. L'unica è per Pulisic che da posizione ottima manda a lato, non si sa come. I rossoneri schiacciano il Parma, che non supera quasi più la metà campo, ma non creano altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma, arbitro Piccinini: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VARMarco Piccinini, arbitro di Forlì nato nel 1983, ha diretto diverse partite tra Milan e Parma.

“Il gol di Pulisic è regolare, non è fallo. E su Pavlovic-Cheddira tutti molto bravi”: De Marco su Milan-Sassuolo a Open VarDurante la trasmissione Open Var, Andrea De Marco analizza gli episodi più controversi del weekend di Serie A, evidenziando differenze di giudizio tra le decisioni arbitrali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lecce-Inter 0-2, le pagelle della partita di Serie A; Le pagelle di Pisa-Milan: Tramoni non coglie l’attimo, Athekame convince; Milan-Como 1-1, pagelle e tabellino: Maignan sbaglia, Nico Paz non perdona, Leao pareggia su assist di Jashari, Nkunku non si vede mai; Parma-Verona 2-1, pagelle: il gol di Bernabé vale il prezzo del biglietto. Orban sciagurato.

Milan-Parma (0-0): i rossoneri fanno la partita...22' Il Milan recupera palla, Jashari tenta un'altra volta la conclusione, ma il suo sinistro da fuori area viene bloccato centralmente da Corvi. 21' Lungo possesso palla ... milannews.it

Milan-Parma (0-0): inizia il secondo tempo...48' Cartellino giallo per Troilo. 45' Al via la ripresa. Non ci sono stati cambi nelle due squadre durante l'intervallo. - Si è concluso 0-0 il primo tempo ... milannews.it

Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola fantastici #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook

Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola fantastici #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com